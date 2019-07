Buoni risultati per Lonza nel primo semestre.

Lonza in crescita nel primo semestre: la multinazionale basilese attiva nel settore chimico e farmaceutico ha realizzato un fatturato di 3,0 miliardi di franchi, in progressione del 6% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Le cifre relative alla redditività - adeguate per tenere conto delle rettifiche di valore e dei costi di ristrutturazione del gruppo - mostrano un utile netto di 520 milioni (+10%) e un risultato operativo Ebit di 643 milioni (+7%), ha informato oggi l'azienda.

I dati diffusi oggi sono in linea con le previsioni degli analisti, che nei primi commenti parlano di cifre solide. In borsa il titolo, che nelle scorse sedute aveva già raggiunto valori record, è assai ricercato: in mattinata guadagnava circa il 2%.

