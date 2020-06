Lonza avrà un nuovo CEO: dal 1. novembre 2020 il numero uno del gruppo basilese attivo nel settore chimico sarà Pierre-Alain Ruffieux, attualmente responsabile delle operazioni tecniche della divisione Pharma del gruppo farmaceutico Roche. Lo ha comunicato oggi Lonza.

Ruffieux, succederà al presidente del consiglio d'amministrazione Albert Baehny che aveva assunto la carica di CEO ad interim dopo le dimissioni di Marc Funk alla fine del 2019.

Ruffieux, presso Roche dal 2015, è responsabile di un team di 12'000 collaboratori e ha un'esperienza nel settore della biofarmaceutica di oltre 20 anni, precisa la nota.

Sposato e padre di tre figli, Ruffieux ha iniziato la carriera professionale presso Serono. Prima di entrare in Roche ha lavorato per 12 anni per la concorrente Novartis.

