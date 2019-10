Grande successo per il Museo cantonale di Belle Arti (MCBA) di Losanna nei primi giorni di apertura (foto rappresentativa)

Successo per il Museo cantonale di Belle Arti (MCBA) di Losanna: in sei giorni oltre 19'000 visitatori si sono recati sulla "Plateform 10", nei pressi della stazione del capoluogo vodese, per ammirare l'esposizione inaugurale "Atlas. Cartographie du don".

L'edificio, progettato dallo studio di architettura Barozzi/Veiga di Barcellona, risponde alla perfezione alle attuali esigenze museologiche, indicano in una nota odierna i responsabili del MCBA.

La superficie destinata alle esposizioni è di 3200 metri quadri e sui tre piani dell'edificio sono attualmente presenti circa 350 opere.

