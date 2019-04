Quasi 200 persone hanno bloccato stamane per un'ora uno dei ponti centrali di Losanna in segno di protesta contro la distruzione dell'ambiente

All'origine dell'azione, svoltasi sul ponte Chauderon, vi è il movimento internazionale contro i cambiamenti climatici Extinction Rebellion, fondato l'anno scorso nel Regno Unito. Iniziative simili sono in programma oggi in numerose città europee.

"Volevamo un'azione festosa e non violenta, ma allo stesso tempo di disturbo", ha detto uno dei dimostranti alla Keystone-ATS. Il tutto è stato accompagnato da una colazione e da musica.

"Gli scienziati danno l'allarme da 30 anni. Dobbiamo spegnere il fuoco che ha incendiato la Terra, la nostra casa", hanno gridato i presenti nei microfoni. Il movimento chiede al governo svizzero di dichiarare lo stato d'emergenza per il clima e la biodiversità e domanda inoltre che le emissioni di gas serra siano ridotte a zero entro il 2025.

Extinction Rebellion ha lanciato una settimana di disobbedienza civile. Nei prossimi giorni a Losanna avranno luogo altre proteste, seguite da un'azione prevista per sabato a Lucerna.

