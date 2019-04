La settima edizione della Festa dello Slip di Losanna si svolgerà dal 9 al 12 maggio. Quest'anno, la parte cinematografica del festival dedicato alla diversità sessuale si è ampliata, indicano oggi gli organizzatori.

Oltre al concorso internazionale di cortometraggi, vi è una competizione di cortometraggi svizzeri, l'Helvéslip, e una per lungometraggi.

In un luogo sotterraneo non ancora noto, Oil Productions, collettivo svizzero di produttori cinematografici, svelerà i segreti delle riprese di un film porno. Il film "Days of France", del regista francese Jérôme Reybaud, parlerà di omosessualità moderna attraverso applicazioni di incontri.

La Festa dello Slip di Losanna avrà inoltre una serata preliminare il 4 maggio nella sala da concerti Docks. Si tratterà di musica elettronica. La programmazione è dedicata alle artiste donne con Baby Val o DJ LYZZA e Cora Novoa.

Dal 9 al 12 maggio, il festival si installerà nel posto principale, al vicino teatro l'Arsenic, dove in ambito artistico e cinematografico verranno proposti molte tematiche.

www.lafeteduslip.ch

