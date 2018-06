Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 10.00 12 giugno 2018 - 10:00

Un temporale fuori dal comune ha messo in ginocchio ieri Losanna: la polizia ha ricevuto oltre 500 chiamate di cittadini alle prese con problemi, mentre i pompieri hanno effettuato 240 interventi.

"A memoria d'uomo non abbiamo mai vissuto piogge talmente intense in un periodo così corto", ha indicato all'ats Michel Gandillon, addetto stampa presso il Servizio protezione e salvataggio del capoluogo vodese.

Il temporale si è abbattuto a fine serata ed è stato seguito da precipitazioni continue. Per far fronte alle strade e piazze allagate, alle scalinate trasformate in torrenti e ai sottopassaggi diventati specchi d'acqua si sono mobilitati 80 pompieri e 55 militi della protezione civile.

La polizia raccomanda alla popolazione di evitare i parchi, per la possibile caduta di rami. Alcune scuole sono state chiuse.

MeteoSvizzera aveva emanato un allerta di grado 3 (pericolo marcato, per una scala che conta 5 gradi) per la regione losannese.

