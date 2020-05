Lo Swiss Loto oggi ha fatto un nuovo multimilionario: azzeccando i sei numeri (1,10, 19, 27, 31 e 41), e quello della "fortuna" (3) ha incassato un vincita di 45 milioni di franchi.

La cifra per il rePLAY era 01 e il Joker 356145. Per la prossima estrazione c'è in palio "solamente" un milione e mezzo di franchi, indica la società che gestisce il lotto svizzero a numeri.

