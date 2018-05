Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 15.35 30 maggio 2018 - 15:35

Il pubblico ministero ha chiesto oggi a Lucerna sette anni di carcere per un tassista che aveva abusato sessualmente di sei giovani clienti, una delle quali aveva anche violentato.

La difesa spera in una pena di non oltre tre anni, in parte con la condizionale. La sentenza sarà comunicata in una data ulteriore per iscritto.

La procuratrice che ha sostenuto l'accusa ha chiesto al tribunale penale davanti al quale si è tenuto il processo di infliggere all'imputato, un 45enne pachistano, anche il divieto di esercitare la professione di tassista. Il difensore ha dal canto suo auspicato che l'uomo non debba scontare in carcere più di sei mesi della pena che gli sarà inflitta.

