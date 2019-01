La giustizia lucernese manda in prigione la donna.

Il Tribunale penale di Lucerna ha condannato oggi per infanticidio a 34 mesi di carcere, di cui 22 con la condizionale, una giovane donna accusata della morte dei suoi due gemelli.

La ragazza ha ucciso il primo subito dopo la nascita e secondo la corte non ha fatto nulla per impedire la morte del secondo, non ancora nato.

L'imputata è rimasta in detenzione preventiva due mesi ed è poi stata rilasciata contro il pagamento di una cauzione di 10'000 franchi. Oggi ha di nuovo un impiego fisso e dice di visitare regolarmente la tomba dei gemellini.

