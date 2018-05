Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 18.26 22 maggio 2018 - 18:26

Una filiale della Banca Raiffeisen, a Ebikon (LU), è stata rapinata oggi per la seconda volta nel giro di un mese.

Una filiale della Banca Raiffeisen, a Ebikon (LU), è stata rapinata oggi per la seconda volta nel giro di un mese. Nessuno è rimasto ferito e il rapinatore è in fuga, precisa la polizia lucernese.

Poco dopo le 16.00 un uomo armato ha minacciato una dipendente della banca e si è fatto consegnare denaro, per un ammontare non divulgato. Lo scorso 24 aprile la stessa filiale era già stata rapinata da uno sconosciuto, tutt'ora in fuga. Il Ministero pubblico ignora al momento se i due attacchi sono collegati.

Neuer Inhalt Horizontal Line