Ci saranno conseguenze per due automobilisti che ieri hanno filmato e fotografato la scena di un incidente sull'autostrada A2, nel canton Lucerna. La polizia li ha denunciati e per loro è in arrivo una multa di diverse centinaia di franchi.

Qualora emergesse un grave pericolo per gli altri utenti della strada causato dai due, la sanzione economica potrebbe anche essere più pesante, riferisce la polizia cantonale in una nota odierna. Inoltre, è anche possibile l'iscrizione nel casellario giudiziale o il ritiro della patente.

Il fatto è avvenuto ieri mattina nei pressi dell'area di servizio di Neuenkirch. Una motrice di un camion si è schiantata contro il guardrail dopo lo scoppio di uno pneumatico: non vi sono stati feriti, ma danni materiali per 150'000 franchi.

Il sinistro ha provocato un ingorgo, che a sua volta ha originato un tamponamento nel quale due persone hanno riportato lievi ferite. Giunta sul posto, la polizia ha notato diversi conducenti che transitavano a bassa velocità sul luogo dell'incidente riprendendo la scena con i cellulari, e ha individuato e denunciato due di questi.

