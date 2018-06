Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 giugno 2018 20.19 03 giugno 2018 - 20:19

Una persona è morta in un incendio scoppiato questo pomeriggio in un appartamento di Kriens, nel canton Lucerna. La vittima, non ancora identificata, è stata trovata dai pompieri intervenuti con circa 80 uomini per spegnere il rogo.

La notizia, anticipata da vari siti online, è stata confermata dalla polizia cantonale lucernese, che non ha fornito altri particolari. Le fiamme sono divampate al quarto piano e gli inquilini degli altri appartamenti dell'edificio sono stati fatti sgomberare.

