Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2018 8.28 28 ottobre 2018 - 08:28

Un incendio divampato la scorsa notte ad Aesch, nel canton Lucerna, ha raso al suolo una vecchia fattoria e il fienile annesso. Tre persone, che si trovavano nell'edificio sono riuscite a mettersi in salvo da sole, riportando ferite lievi.

Nel fienile non vi erano animali, ha indicato a Keystone-ATS il comandante dei pompieri Christian Muff. I vigili del fuoco sono stati allertati verso le 2.00: al loro arrivo l'intera costruzione era in fiamme. I lavori di spegnimento sono durati più di tre ore. Le cause del rogo sono per ora sconosciute.

