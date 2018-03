Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 9.22 19 marzo 2018 - 09:22

Il canton Lucerna introduce il conteggio elettronico delle schede nelle votazioni: il Consiglio di Stato ha emanato un'ordinanza in tal senso, che dovrebbe entrare in vigore il 15 aprile, dopo l'approvazione da parte della Cancelleria federale.

La novità verrà introdotta a livello cantonale e in quei comuni che lo desiderano: gli altri potranno continuare ad effettuare lo spoglio a mano, ha indicato oggi l'esecutivo.

Il cosiddetto e-counting - accolto positivamente in fase di consultazione soprattutto dai grandi comuni - non verrà però impiegato nelle elezioni: in questo caso si ricorrerà ai metodi tradizionali. Il conteggio elettronico è già in uso in alcune grandi città di altri cantoni.

