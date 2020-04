Affluenza in aumento al Museo dei trasporti di Lucerna l'anno scorso

Il Museo dei trasporti di Lucerna ha attirato l'anno scorso 562'605 visitatori, il 13% in più rispetto al 2018. Era dal 2009, anno del 50esimo anniversario, che non si erano più registrati così tanti ospiti.

Aggiungendo anche gli ingressi al Cineteatro, al Planetario, alla Swiss Chocolate Adventure e al Media World, la struttura ha accolto in totale 993'775 curiosi, il 12% in più rispetto all'anno precedente, indica oggi in un comunicato il museo lucernese.

Il conto annuale chiude con un utile di 420'470 franchi, in crescita del 28% rispetto al 2018. I ricavi netti sono ammontati a 19,3 milioni di franchi.

Da segnalare, infine, che a causa dell'epidemia di coronavirus il Museo dei trasporti è chiuso al pubblico dalla metà di marzo e fino a nuovo avviso.

