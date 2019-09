Un 39enne è rimasto ucciso ieri su un cantiere ad Altishofen (LU): il cittadino francese domiciliato nel cantone è rimasto incastrato tra una piattaforma di lavoro aerea e il soffitto mentre effettuava delle pulizie.

Per motivi ancora ignoti la piattaforma a batteria si è brevemente mossa verso l'alto, indica la polizia lucernese in un comunicato diramato oggi. Altri operai hanno rinvenuto l'uomo e l'hanno liberato. I soccorritori allertati non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del 39enne.

