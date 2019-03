Solo due dei quattro consiglieri di Stato uscenti sono stati riconfermati al primo turno delle elezioni cantonali di Lucerna. Il direttore delle finanze Marcel Schwerzmann (senza partito) ha scontato la politica di austerità degli ultimi quattro anni.

Il Governo di Lucerna - cantone di 409'000 abitanti - conta cinque seggi, tre dei quali sono stati occupati al primo turno elettorale odierno. I due membri Guido Graf, direttore della sanità, e Reto Wyss, direttore dell'educazione (entrambi PPD), hanno raggiunto i risultati migliori con rispettivamente 59'291 e 58'088 voti. Il nuovo candidato Fabian Peter (PLR), gran consigliere e imprenditore, è riuscito con 56'410 voti a difendere il seggio liberale-radicale liberatosi con la partenza del responsabile delle costruzioni Robert Küng.

Sotto la maggioranza assoluta di 54'369 voti è rimasto invece il direttore della sicurezza Paul Winiker (UDC), con 53'675 voti. Al quinto posto si è classificata l'unica donna in corsa: la Verde Korintha Bärtsch, ricercatrice in questioni ambientali e consigliera comunale nella città di Lucerna, ha ottenuto 42'946 voti. Esattamente 400 voti in meno di lei li ha ottenuti Jörg Meyer (PS), che ha cercato di guadagnarsi il seggio che i socialisti hanno perso quattro anni fa.

Marcel Schwerzmann si è piazzato invece solo al settimo rango con 39'500 voti, seguito dall'ex consigliere nazionale Roland Fischer, presidente cantonale dei Verdi liberali (35'364 voti).

La partecipazione al voto è stata del 40,3%. Il secondo turno è previsto per il 19 maggio.

