Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 13.31 23 settembre 2018 - 13:31

Il Cantone di Lucerna continuerà a prelevare la tassa scolastica applicata agli allievi della scuola secondaria superiore.

L'iniziativa dell'organizzazione di sinistra Alleanza per la qualità della vita che chiedeva l'abolizione è stata bocciata dal 69,41% dei votanti. La partecipazione è stata del 37,81%.

L'iniziativa era una risposta alla politica di austerità del Cantone. I suoi promotori ritengono che una simile tassa, in vigore in pochi cantoni, penalizzi in particolare le famiglie con un reddito modesto.

Governo e parlamento avevano respinto la proposta per motivi finanziari. La tassa garantisce al Cantone 1,9 milioni di franchi di entrate all'anno.

I lucernesi hanno bocciato (72% di no) anche l'iniziativa - sempre dell'Alleanza per la qualità della vita - che chiedeva istituire un fondo cantonale per il finanziamento dei trasporti pubblici alimentato con 60 milioni di franchi all'anno.

Neuer Inhalt Horizontal Line