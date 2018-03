Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 marzo 2018 12.44

"È l'auto dei miei sogni. Volevo per una volta provarla a tavoletta": così ha risposto alla polizia un 29enne tedesco residente nel canton Berna che si era filmato mentre sfrecciava a 160 chilometri orari su un tratto di strada con limite 80.

La vicenda è raccontata in una nota diramata oggi dalla Procura cantonale lucernese, chiamata a indagare dopo che il giovane, la sera dello scorso 8 febbraio, era stato colto dal radar presso Gettnau (LU) a una velocità di 147 km/h, sempre su un tratto dove vige il limite 80.

Il tedesco è stato successivamente fermato al proprio domicilio e la polizia gli ha sequestrato lo smartphone che è poi stato esaminato. Dall'indagine è risultato che il 26 luglio 2017 aveva noleggiato in un'autorimessa di Langenthal (BE) una Audi RS4 per una corsa di prova.

Con questa vettura sportiva ha raggiunto nella zona di Herzogenbuchsee (BE), su un tratto fuori dalla località dove non si devono comunque superare gli 80 km/h, una velocità di 160 km/h. Durante la sua bravata si è filmato con il telefonino. Interrogato dalla polizia ha dato la risposta sopra citata.

