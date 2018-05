Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 17.10 28 maggio 2018 - 17:10

Uno spacciatore di droga lucernese ha effettuato 800 transazioni sul Darknet tra il 2014 e il 2016, acquistando e vendendo grossi quantitativi di cocaina e anfetamine. È quanto risulta dalla conclusione delle indagini, riferisce oggi la polizia lucernese.

Il 34enne si faceva spedire lo stupefacente in centri per la consegna di pacchi nella vicina Germania e poi lo portava in Svizzera. Le transazioni venivano effettuate con la criptovaluta bitcoin. Lo spacciatore spediva poi lo stupefacente - anche marijuana da lui coltivata - in custodie di dvd ai suoi clienti in Svizzera.

La quantità fornita variava da uno a dieci grammi, ha detto all'ats un portavoce della procura cantonale, senza fornire indicazioni sul valore totale del traffico.

L'uomo è stato arrestato nell'agosto del 2016 al proprio domicilio, dove sono stati trovati stupefacenti e materiale per imballaggio.

