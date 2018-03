Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 febbraio 2018 11.01 11 febbraio 2018 - 11:01

Una persona è morta in un incendio che ha distrutto la scorsa notte un'abitazione di Schachen (LU). Altre due sono rimaste lievemente ferite nello spegnimento delle fiamme.

Il cadavere è stato rinvenuto nelle prime ore dell'alba fra le macerie, vicino a una finestra, ha indicato stamane all'ats il comandante dei pompieri di Schachen-Malters, Martin Limacher. In un primo tempo la vittima era considerata dispersa, ha precisato. Il secondo residente non si trovava nell'edificio al momento del sinistro.

I pompieri sono stati allertati poco prima delle 2.00. Al loro arrivo, la casa di legno era completamente preda delle fiamme. Per spegnerle i vigili del fuoco sono stati impegnati durante tutto il resto della notte. La strada e una linea elettrica situata nelle vicinanze sono state interrotte. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause del rogo.

