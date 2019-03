I partiti ecologisti sono i vincitori delle elezioni odierne per i Gran consigli dei cantoni di Lucerna e Basilea Campagna.

A Lucerna i Verdi e i Verdi liberali hanno guadagnato 11 seggi supplementari, riconquistando molto più dei tre mandati persi in occasione delle ultime elezioni. I Verdi hanno guadagnato otto seggi supplementari (di cui uno per i Giovani Verdi) e i Verdi liberali tre, per rispettivamente 15 e otto rappresentanti. In questo cantone può festeggiare anche il PS, che si è conquistato ulteriori tre mandati. I socialisti hanno rafforzato la loro posizione portandola a 19 seggi, in un Parlamento composto da 120 persone.

Al contrario, il grande perdente è l'UDC, che si vede alleggerito di sette mandati. Il partito dispone tuttavia ancora di 22 seggi ed è ora alla pari con il PLR, che ne ha persi tre. Anche i rappresentanti del PPD si sono ridotti, passando da 38 a 34, ma rimangono i più numerosi del cantone. I borghesi continuano comunque a dominare il parlamento cantonale con quasi tre quarti dei seggi.

Anche a Basilea Campagna il parlamento cantonale è diventato decisamente più ecologista: i Verdi, hanno infatti guadagnato altri sei seggi e occupano ora la quarta posizione con 14 mandati. Aggiudicandosi un seggio aggiuntivo, il PS è invece diventato il partito numericamente maggiore con 22 rappresentanti.

L'UDC ha dal canto suo perso sette seggi e conta così 21 rappresentanti, mentre il PLR mantiene i suoi 17 mandati. Finora entrambi i due partiti avevano giusto la metà dei 90 seggi. Con gli attuali 38 rappresentanti, perdono ora il potere decisionale.

Il PPD mantiene i suoi otto rappresentanti. Fanno lo stesso il PEV e i Verdi liberali, con i rispettivi quattro e tre mandati. Il PBD ha invece perso il suo unico seggio in Gran consiglio, dove invece fa ingresso un esponente della "Die Mitte".

