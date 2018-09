Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 7.41 27 settembre 2018 - 07:41

Incendio la notte scorsa in una palazzina di Littau, quartiere di Lucerna: le fiamme sono divampate in un appartamento al pianterreno e il fumo si è propagato nella tromba delle scale. I pompieri giunti sul posto alle 03.00 hanno avuto ragione della situazione.

Stando a quanto indica il comando cittadino dei vigili del fuoco i soccorritori hanno allontanato dallo stabile 20 persone, fra cui tre bambini, e quattro cani. Due persone sono state curate sul posto dai sanitari per sospetta intossicazione da fumo. Si stima che i danni siano ingenti, afferma l'autorità. Le cause del sinistro non sono ancora note.

Neuer Inhalt Horizontal Line