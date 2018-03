Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 febbraio 2018 12.04

Traffico fortemente limitato per tre ore, dalle 08.00 alle 11.00, stamane alla stazione di Lucerna, a causa di un treno che ha bloccato due binari d'ingresso e uscita su tre, per un problema tecnico non ancora specificato.

Il treno della compagnia BLS è stato successivamente rimorchiato. Poco prima di questo contrattempo era già rimasto immobilizzato sullo stesso tratto un treno della Südostbahn per un problema tecnico e per circa un quarto d'ora il blocco della stazione è stato totale, ha indicato un portavoce delle FFS.

I viaggiatori da Lucerna hanno dovuto utilizzare gli autobus locali fino a Emmenbrücke e Ebikon, alla periferia cittadina, per poter proseguire in treno rispettivamente verso Olten e Arth Goldau.

