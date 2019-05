Un 42enne dello Sri Lanka è morto venerdì sera in una cella di detenzione della polizia a Lucerna. Per l'uomo, trattenuto per due giorni, si è trattato di un grave problema di salute, sostengono le autorità inquirenti.

In una nota odierna, il Ministero pubblico lucernese ha indicato di aver ordinato un'autopsia per chiarire la causa della morte.

La polizia, tramite un monitor di sorveglianza presente nella cella, ha notato che il 42enne aveva problemi di salute. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli agenti e dei sanitari, l'uomo è deceduto sul posto attorno alle 18.45.

L'uomo era in cella dallo scorso giovedì per scontare una commutazione di multa di due giorni. Prima di essere preso in custodia, il 42enne era stato visitato da un medico e giudicato in condizione di essere incarcerato, sottolinea la Procura.

