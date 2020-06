Dopo il crollo dovuto alla crisi del Coronavirus, Lufthansa esce dal Dax, il principale indice azionario della borsa di Francoforte.

La compagnia aerea entrerà dal 22 giugno nel MDax, indice delle società di capitalizzazione media, secondo quanto annunciato dalla Deutsche Boerse e riferito dalla Dpa. Fra i colossi del Dax entra l'immobiliare di Berlino "Deutsche Wohnen".

La compagnia, che ha da qualche giorno raggiunto un'intesa col governo tedesco, per un piano di salvataggio, uscirà dall'indice dei 30 principali gruppi tedeschi quotati in borsa, dopo averne fatto parte per ben 32 anni consecutivi.

La compagnia di bandiera tedesca non è la prima storica impresa a lasciare il Dax: negli anni scorsi è toccato anche a Thyssenkrupp (2019) e a Commerzbank (2018).

La crisi del coronavirus, che ha paralizzato il mondo intero, ha fortemente colpito Lufthansa, che ha stretto un accordo col governo di Angela Merkel per 9 miliardi di euro di aiuti, a fronte di una partecipazione statale del 20%.

