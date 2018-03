Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 febbraio 2018

Il 2017 per la società Luxottica è stato un anno record con utile netto reported a 1.038 milioni di euro (+22% a cambi correnti) e un utile netto rettificato di 970 milioni (+10%), ricavi a 9,15 miliardi (+0,8%) e un dividendo di 1,01 euro.

La generazione di cassa è anch'essa a livelli massimi (1.028 milioni) con un outlook positivo per il 2018 con "risultati ancora in crescita".

L'utile operativo 'reported' l'anno scorso è stato di 1.301 milioni (-1,3% a cambi costanti e -3,3% a cambi correnti) e margine operativo al 14,2%, l'utile netto è in crescita del 24% a cambi costanti con margine netto all'11,3%. Il dividendo è in crescita del 10% rispetto al 2016.

I risultati 'adjusted' del gruppo dell'occhialeria, che escludono soprattutto gli oneri derivanti da operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, vedono un fatturato consolidato a 9.157 milioni (+2,2% a cambi costanti e +0,8% a cambi correnti), un utile operativo a 1.442 milioni (+2,7% a cambi costanti e +0,7% a cambi correnti) e margine operativo al 15,8%, utile netto a 970 milioni (+12,2% a cambi costanti e +10% a cambi correnti) e margine netto al 10,6%.

Per l'anno in corso Luxottica vede un fatturato in crescita del 2-4% a cambi costanti, un incremento dell'utile operativo adjusted e dell'utile netto adjusted "allineato alla crescita del fatturato, con un moltiplicatore rispettivamente pari a 0,8-1,0x e 1,0-2,0x", un rapporto tra debito netto e margine operativo lordo adjusted "pari a 0,3-0,4x".

