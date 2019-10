LVMH conferma di aver avuto i primi colloqui per una possibile operazione con Tiffany.

"Non ci sono garanzie che queste discussioni possano portare a un accordo" precisa il gruppo francese in una nota. Secondo fonti vicine al dossier, il gigante francese guidato da Bernard Arnault ha fatto un'offerta per l'acquisto del marchio icona Usa a inizio ottobre, con una prima proposta di 14,5 miliardi di dollari in contanti.

Ma secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, Tiffany sarebbe intenzionata a respingerla: anche se l'esame è ancora in corso, la convinzione sarebbe che l'offerta è troppo bassa.

