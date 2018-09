Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 7.25 26 settembre 2018 - 07:25

Sale la tensione sulla manovra finanziaria in Italia. Il reddito di cittadinanza deve essere uno dei punti chiave della prossima legge di bilancio, altrimenti il M5S non voterà il documento in Consiglio dei ministri e farà mancare i propri voti anche in Parlamento.

La minaccia arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, che in serata ha riunito i ministri pentastellati per fare il punto sull'agenda economica.

Lega e 5Stelle continuano a studiare il modo per poter mettere in campo le misure bandiera: pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza. Ed è proprio quest'ultimo che è stata al centro di una riunione convocata dal vicepremier Luigi Di Maio con i ministri pentastellati, che all'unisono ribadiscono di essere pronti a mantenere le promesse fatte. Il che non vuol dire che non possano essere fissati alcuni paletti per delimitare la platea di chi potrà chiedere l'assegno, che sempre Di Maio ribadisce sarà operativo da marzo 2019

Neuer Inhalt Horizontal Line