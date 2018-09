Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 13.17 27 settembre 2018 - 13:17

In Macedonia a mezzanotte si conclude la campagna elettorale e scatta il silenzio elettorale di due giorni in vista del referendum di domenica, ritenuto cruciale per il futuro del Paese balcanico e la prospettiva della sua integrazione euroatlantica.

In giornata sono previsti gli ultimi appelli e raduni da parte di governo e opposizione. Poco più di 1,8 milioni di elettori (su una popolazione di appena sopra i 2 milioni) saranno chiamati a pronunciarsi sull'accordo dello scorso giugno con la Grecia per un nuovo nome della ex repubblica jugoslava (Macedonia del nord).

Un'intesa che ha posto fine a una disputa lunga 27 anni e al blocco che per tutti questi anni Atene ha operato sul cammino di Skopje verso Ue e Nato. Il quesito proposto agli elettori è "Sei favorevole a entrare nella Nato e nell'Unione europea, accettando l'accordo sul nome tra Repubblica di Macedonia e Grecia?".

