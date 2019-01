Il voto al parlamento greco sul nome della Macedonia è stato posticipato a domani, per consentire un più ampio dibattito in aula, visto l'alto numero di deputati che si sono iscritti a parlare. Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza del parlamento di Atene.

Il delicato voto per ratificare l'accordo raggiunto con Skopje lo scorso giugno era atteso per questa sera. In base all'accordo, la Macedonia cambierà il suo nome in Repubblica della Macedonia del Nord e la Grecia farà cadere le sue obiezioni all'ingresso di Skopje nella Nato, ponendo fine a decenni di controversie.

Ma l'intesa è fortemente contestata in entrambi i Paesi, tanto che nei giorni scorsi il governo Tsipras ha perso un alleato chiave per la maggioranza, i nazionalisti di Paros Kammenos, ex ministro della Difesa.

