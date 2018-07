Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2018 21.09 11 luglio 2018 - 21:09

Il premier macedone Zoran Zaev, dopo l'annuncio della Nato sull'invito all'avvio del negoziato di adesione con la Macedonia, si è detto fiducioso su un esito positivo del referendum in autunno sull'accordo con la Grecia per il nuove nome del Paese ex jugoslavo.

"Noi crediamo che i nostri cittadini in larga maggioranza saranno a favore dell'accordo" con la Grecia, ha detto il premier socialdemocratico parlando a una conferenza a Skopje.

Zaev ha confermato che il referendum si terrà tra fine settembre e inizio ottobre. La Nato, invitando la Macedonia all'avvio del negoziato, ha osservato tuttavia che l'eventuale adesione potrà avvenire solo se l'accordo con Atene verrà attuato interamente.

