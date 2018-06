Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 14.13 20 giugno 2018 - 14:13

Il parlamento macedone ha ratificato oggi l'accordo con la Grecia in base al quale il nuovo nome del Paese ex jugoslavo è Repubblica di Macedonia del nord. A favore dell'accordo hanno votato 69 deputati sul totale di 120, tutti quelli della maggioranza governativa.

Il presidente conservatore Gjorgje Ivanov ha già detto, però, più volte che non intende firmare la legge di ratifica dell'accordo con la Grecia, che lui considera anticostituzionale e dannoso per il Paese. In autunno il documento verrà sottoposto a referendum popolare.

Alla votazione non hanno partecipato i rappresentanti dell'opposizione conservatrice, contrari all'intesa con Atene considerata una capitolazione e un tradimento degli interessi nazionali macedoni.

Il varo della legge di ratifica dell'accordo con la Grecia dovrebbe ora consentire a Skopje di ottenere la data di avvio del negoziato di adesione alla Ue dal vertice europeo di fine mese e l'invito all'ingresso nella Nato, probabilmente al vertice dell'Alleanza dell'11 e 12 luglio.

