Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 14.00 05 luglio 2018 - 14:00

Il parlamento macedone ha ratificato oggi per la seconda volta l'accordo con la Grecia in base al quale il nuovo nome del Paese ex jugoslavo diventa 'Repubblica di Macedonia del nord'. I voti a favore sono stati 69 sul totale di 120 deputati che conta l'Assemblea.

I rappresentanti dell'opposizione hanno abbandonato l'aula al momento del voto in segno di protesta contro l'accordo. Il presidente Gjorgje Ivanov si era rifiutato di firmare la legge dopo il primo voto di ratifica.

In base alla Costituzione, se il parlamento ratifica una legge per una seconda volta, il presidente non può più bloccarla ed è obbligato a firmarla.

Ivanov si è più volte espresso contro l'accordo con Atene, definendolo anticostituzionale, dannoso per il Paese e contrario agli interessi nazionali della Macedonia.

L'intesa con la Grecia, che ha posto fine a un contenzioso durato 27 anni e che spiana la strada all'integrazione euroatlantica di Skopje, è stata siglata il 17 giugno scorso in una località in territorio greco al confine fra i due Paesi.

Neuer Inhalt Horizontal Line