Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 17.44 28 febbraio 2018 - 17:44

Macedonia e Grecia sono vicine a un accordo sulla disputa per il nome del Paese ex jugoslavo, ma Skopje non accetta la richiesta di Atene di cambiare la sua Costituzione. Lo ha detto il premier macedone Zoran Zaev.

In un'intervista al Financial Times, ripresa dai media a Skopje, Zaev sostiene che le richieste di cambiamenti della Costituzione, con i quali la Macedonia si dovrebbe impegnare a non accampare diritti sul territorio della Grecia, rischiano di far saltare un eventuale accordo.

Per questo il premier Zaev spera di arrivare a un'intesa con il collega greco, Alexis Tsipras, prima del vertice Nato in programma l'11 e 12 luglio a Bruxelles. "Sono ottimista. È molto difficile e lo sappiamo. Ma sarebbe bene per ambo le parti che una soluzione venga trovata al più presto", ha detto Zaev.

"Ora la Grecia ci chiede di cambiare la nostra Costituzione. Ma la Costituzione è il libro delle nostre leggi e non possono arrivare richieste dall'esterno. In ogni caso il cambiamento della Costituzione non sarebbe una garanzia definitiva, perché in futuro un nuovo governo potrebbe cambiarla di nuovo".

Il mediatore Onu, Matthew Nimetz, ha proposto alcune varianti al nuovo nome della Macedonia: Repubblica di Macedonia del nord, Repubblica di Macedonia superiore, Repubblica di Vardar Macedonia e Repubblica di Macedonia (Skopje).

