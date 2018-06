Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente macedone Gjorgje Ivanov ha opposto ufficialmente il suo rifiuto a firmare la legge di ratifica dell'accordo con la Grecia sul cambio di nome del Paese ex jugoslavo in Repubblica di Macedonia del nord.

Un accordo siglato il 17 giugno al confine fra i due Paesi e che ha posto fine a una disputa che durava da 27 anni, aprendo la strada a una accelerazione del processo di integrazione del Paese in Ue e Nato, bloccato finora dalla Grecia.

Il presidente conservatore ritiene che l'intesa con Atene sia anticostituzionale e dannosa per il popolo macedone. Intanto, secondo i media locali a Skopje, il parlamento macedone deciderà il 16 luglio prossimo sulla data del referendum che il premier socialdemocratico Zoran Zaev ha annunciato per sottoporre all'approvazione popolare l'accordo con la Grecia.

La consultazione si terrà in autunno tra settembre e ottobre. In una intervista televisiva Zaev si è detto convinto di un largo consenso per l'accordo dal momento che l'80% dei macedoni vuole l'ingresso nell'Unione europea e nella Nato. In caso di insuccesso del referendum, ha tuttavia aggiunto, si dimetterà.

