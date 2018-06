Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2018 17.01 17 giugno 2018 - 17:01

Come in Grecia, anche in Macedonia conservatori e nazionalisti hanno manifestato oggi contro l'accordo sul nuovo nome del paese ex jugoslavo, firmato stamane in una località greca sul lago di Prespa, al confine fra i due Paesi.

Proteste si sono registrare in diverse città del Paese. In un raduno a Bitola, non lontano dal confine greco, il leader del partito conservatore all'opposizione Vmro-Dpmne, Hristijan Mickoski, ha parlato di capitolazione del Paese di fronte alle richieste di Atene.

Il suo partito, ha detto, si opporrà con tutti i mezzi legali e democratici a tale accordo, e non appoggerà i cambiamenti alla costituzione che esso prevede. "Il nostro nome è Macedonia, e noi siamo orgogliosi di essere macedoni", ha detto il leader conservatore. L'accordo fra Skopje e Atene, annunciato il 12 giugno e firmato oggi, prevede per il Paese ex jugoslavo il nuovo nome di Repubblica di Macedonia del nord.

