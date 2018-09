Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2018 14.00 17 settembre 2018 - 14:00

Il segretario alla difesa americano James Mattis, in visita oggi a Skopje, ha invitato i macedoni a partecipare al cruciale referendum del 30 settembre e a votare a favore dell'accordo con la Grecia sul nuovo nome del loro Paese (Macedonia del nord).

Definendo "storico" tale accordo con Atene, Mattis ha esortato i macedoni a non perdere questa "opportunità storica" per andare avanti verso l'integrazione euroatlantica del Paese. "La Macedonia ha la possibilità di aderire a pieno titolo alla Alleanza militare di maggior successo nella storia, insieme agli altri 29 Paesi che si impegnano a proteggere voi e la vostra sicurezza", ha detto il segretario alla difesa Usa in una conferenza stampa congiunta con il premier macedone Zoran Zaev e il ministro della difesa Radmila Shekerinska. "Noi siamo pronti ad accogliervi e a darvi il benvenuto come 30esimo stato membro", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line