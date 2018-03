Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 20.06 02 marzo 2018 - 20:06

In Macedonia è cominciata la rimozione dall'autostrada che attraversa il Paese da nord a sud dei cartelli con la denominazione 'Alessandro Magno'.

I nuovi recheranno la scritta 'Amicizia', il nuovo nome dato all'arteria, per andare incontro alle richieste della Grecia e avvicinare le posizioni con l'obiettivo di risolvere l'annosa disputa sul nome del Paese ex jugoslavo. Ieri era stato rimosso il monumento ad Alessandro Magno dall'aeroporto della capitale Skopje, rinominato Aeroporto internazionale Skopje.

Uno dei punti di attrito fra Skopje e Atene riguarda proprio la 'paternità' sul leggendario condottiero dell'antichità. La Grecia, la cui provincia settentrionale si chiama Macedonia, ritiene tale termine patrimonio esclusivo della tradizione storica e culturale ellenica e, temendo pretese territoriali, chiede al Paese vicino di cambiare nome. Per questo Atene blocca da anni il cammino della Macedonia verso l'integrazione in Ue e Nato.

Negli ultimi mesi è cresciuto l'ottimismo sulla possibilità di arrivare a un accordo. Il Paese ex jugoslavo, indipendente dal 1991, è stato accolto nel 1993 all'Onu con l'acronimo Fyrom che sta per Former yugoslavian republic of Macedonia.

Neuer Inhalt Horizontal Line