Il parlamento di Skopje ha approvato per la seconda volta una serie di provvedimenti legislativi che il presidente conservatore Gjorgje Ivanov si è rifiutato di firmare per protesta contro l'accordo con la Grecia sul nuovo nome del Paese: Macedonia del Nord.

Nome questo che figura sui documenti in questione e che Ivanov contesta. In base alla costituzione della Macedonia del Nord, il presidente è obbligato a firmare leggi che sono state approvate per la seconda volta dal parlamento. Ma Ivanov - il cui secondo e ultimo mandato quinquennale terminerà il 12 maggio - continua a sottoscrivere i documenti come presidente della Repubblica di Macedonia, il nome che il Paese ex jugoslavo aveva fino all'entrata in vigore nei mesi scorsi dell'accordo con Atene. Affermando che con ciò difende gli interessi dello Stato.

Le elezioni presidenziali nella Macedonia del Nord sono in programma il 21 aprile prossimo, con l'eventuale ballottaggio il 5 maggio.

Neuer Inhalt Horizontal Line