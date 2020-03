La Commissione europea ha raccomandato nuovamente ai Paesi Ue l'apertura "incondizionata" dei negoziati di adesione all'Unione per la Macedonia del Nord.

Il Paese è stato protagonista nell'ultimo anno di "ulteriori sforzi" che hanno prodotto "risultati concreti e tangibili" nelle aree richieste da Bruxelles e dagli stessi leader Ue.

Nel suo cammino verso l'integrazione Ue - scrive Bruxelles in un report d'aggiornamento -, Skopje "ha adottato misure significative per rafforzare l'indipendenza della magistratura". Inoltre, la Commissione Ue nota una "migliorata esperienza nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché progressi nella riforma dei servizi di intelligence e della pubblica amministrazione".

La decisione di avviare i negoziati d'adesione con Skopje sarà discussa dai leader Ue al vertice del 26 e 27 marzo. Nell'ottobre 2019 a nulla erano valsi gli sforzi di Skopje in ottica europea, tra cui lo storico accordo con la Grecia nell'annosa disputa sul nome. I leader Ue, infatti, non erano riusciti a trovare l'unanimità per aprire le trattative, posticipando per la terza volta in due anni la decisione a marzo 2020.

