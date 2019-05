In Macedonia del nord alle 7 si sono aperti i seggi per il ballottaggio delle presidenziali, che vede la sfida fra il candidato governativo Stevo Pendarovski e la rivale Gordana Siljanovska-Davkova, sostenuta dall'opposizione conservatrice.

Nel primo turno del 21 aprile scorso i due candidati avevano ottenuto percentuali di consenso pressoché identiche - 42,85% Pendarovski e 42,24% Siljanovska-Davkova.

Determinanti oggi risulteranno quindi i voti andati due settimane fa al terzo candidato in lizza, Blerim Reka, leader di un partito della minoranza albanese schierato all'opposizione, che aveva ottenuto il 10,57%.4

Reka non ha dato indicazioni di voto e ha lasciato liberi i suoi sostenitori di appoggiare l'uno o l'altro dei due sfidanti. Pendarovski (56 anni) chiede il voto per garantire la prosecuzione del cammino di Skopje verso l'integrazione euroatlantica lasciando il passato definitivamente alle spalle, Siljanovska-Davkova (64 anni) insiste sulla necessità di difendere anche gli interessi nazionali.

Nel voto odierno sarà fondamentale il dato sull'affluenza alle urne dal momento che, in base alla legge locale, il secondo turno delle presidenziali è valido se a votare si reca almeno il 40% degli aventi diritto. Nel primo turno la partecipazione era risultata di poco inferiore al 42%.

Le presidenziali sono il primo appuntamento elettorale in Macedonia del nord dopo l'entrata in vigore dell'accordo con la Grecia sul nuovo nome del Paese ex jugoslavo. I poco più di 1,8 milioni di elettori potranno votare fino alle 19 nei 3480 seggi sparsi nel Paese. La consultazione è monitorata da oltre 3000 osservatori nazionali e 520 stranieri.

