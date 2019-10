Il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo è giunto nel primo pomeriggio a Ohrid, in Macedonia del nord, per colloqui con la dirigenza locale. Ad accoglierlo il ministro degli Esteri Nikola Dimitrov.

Pompeo, che in mattinata è stato in visita nel vicino Montenegro, ha in programma incontri con il presidente macedone Stevo Pendarovski e il premier Zoran Zaev.

