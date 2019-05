Raggiunta l'affluenza del 40% alle urne in Macedonia del Nord (foto rappresentativa)

Il ballottaggio delle presidenziali in Macedonia del nord è valido essendo stato raggiunto e superato il quorum del 40% di affluenza stabilito per legge. Come ha reso noto la commissione elettorale, la partecipazione alle 18.30 è risultata del 44,5%.

Le operazioni di voto, cominciate stamane alle 7, si sono concluse alle 19 (stessa ora in Svizzera) e subito dopo è cominciato lo spoglio delle schede. Non si sono registrate irregolarità rilevanti. La sfida è tra il candidato governativo Stevo Pendarovski (56 anni) e Gordana Siljanovska-Davkova (64), rappresentante dell'opposizione conservatrice, entrambi professori, che al primo turno avevano ottenuto percentuali quasi identiche, 42,85% il primo e 42,24% la seconda.

