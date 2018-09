Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 18.22 27 settembre 2018 - 18:22

"Il miglior modo di rimanere alti nei sondaggi è dare soldi alla gente. Non è ciò che ho proposto ai miei concittadini, non è la mia prospettiva". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato da Bloomberg a margine del One Planet Summit di New York.

In questo modo Macron ha giustificato il calo di popolarità negli ultimi sondaggi. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, questa situazione è dovuta al fatto che le riforme compiute richiedono del tempo prima di dare i risultati sperati. "Per me, non è una grande sorpresa: riformi, la gente non approva le tue riforme e i risultati positivi non ci sono ancora, perché c'è bisogno di tempo".

Ricordando che è stato eletto per cinque anni e non deve affrontare elezioni di metà mandato come il presidente Usa Donald Trump, il leader francese ha quindi confermato la sua volontà di andare avanti nelle riforme. "Devo riformare un Paese indebitato", ha detto, citando, tra l'altro, la riforma del lavoro, della società delle ferrovie di stato (Sncf), dei sussidi di disoccupazione, delle pensioni e dell'energia. "Conserveremo lo stesso ritmo per riformare il Paese più rapidamente possibile", ha concluso.

