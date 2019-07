"La Repubblica non è riuscita a proteggervi. I vostri nomi ci sono familiari, voi siete nostre amiche, nostre madri, nostre sorelle, nostre figlie. La violenza che vi è costata la vita ci addolora, ci disgusta". Lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron.

Sulla sua pagina Facebook Macron rivolge un messaggio accorato alle vittime di femminicidi in Francia, chiamandole per nome una per una: Monica, Pascale, Taina, Séverine... E proclama che "la Repubblica francese ha il dovere di proteggere tutte coloro la cui vita è oggi in pericolo".

La ministra per le pari opportunità Marlène Schiappa ha annunciato che lancerà in settembre una grande mobilitazione e sensibilizzazione di tutta la società contro le violenze coniugali proprio per evitare il fenomeno dei femminicidi, che dal 1 gennaio sono stati 74, e nella quale si impegnerà in prima persona anche Brigitte Macron.

