Macron, il 2019 sia l'anno della verità, basta con menzogne

Protagonista di un crollo nei sondaggi, il presidente francese Emmanuel Macron, si lascia alle spalle un 2018 difficile e rivolgendosi alla nazione nel tradizionale discorso di fine anno ricorre a tre parole d'ordine per il futuro: "verità", "dignità" e "speranza".

L'auspicio è che "il 2019 - ha detto - sia l'anno della verità, non si può andare avanti con le menzogne".

Rispetto al movimento trasversale, denominato "Gilet gialli" che da sei sabati di fila sta organizzando manifestazioni, spesso sfociate in violenza, il presidente francese ha sottolineato come sia "pericoloso ignorare il mondo che circonda". La "collera - ha osservato Macron le cui concessioni non sono state ritenute sufficienti dal movimento - ci ha detto una cosa: noi non siamo rassegnati".

