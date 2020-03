Emmanuel Macron ha attaccato chi fa "processi" contro il governo, mentre lo Stato è ancora in guerra contro il coronavirus

Il capo dello Stato francese Emmanuel Macron ha attaccato oggi quelli che criticano il governo per essersi fatto trovare impreparato di fronte alla crisi del Coronavirus.

Macron ha definito "irresponsabile" chi "cerca già di fare dei processi mentre non abbiamo ancora vinto la guerra".

Negli ultimi giorni, si sono moltiplicate la voci in politica e nella società civile - soprattutto dagli ambienti della Sanità pubblica - per contestare la scarsa preparazione del Paese, che si è fatto sorprendere con un numero insufficiente di posti letto in rianimazione e respiratori, oltre che senza adeguate scorte di mascherine.

Secondo fonti di Le Parisien, il presidente nelle ultime ore è apparso molto innervosito dalle continue critiche, dimostrando insofferenza per "quei medici che stanno più negli studi televisivi che in ospedale".

