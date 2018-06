Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 giugno 2018 - 17:35

"Speriamo di andare avanti con i partner europei nei prossimi mesi su una riforma profonda delle regole di Dublino per una migliore responsabilità e divisione" del peso dei migranti.

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine di un incontro all'Eliseo con il premier italiano Giuseppe Conte.

"Il sistema oggi non funziona - ha aggiunto Macron - non dà risultati soddisfacenti, dobbiamo trovare meccanismi che consentano la solidarietà e dobbiamo fare in modo che la situazione geografica non ci metta in situazioni politiche insostenibili".

"È chiaro che il funzionamento di Dublino al momento non è operativo perché l'Italia si trova in una situazione di Paese di primo ingresso nello spazio Schengen. Non è più sostenibile questo per un Paese qualunque esso sia, e lì dobbiamo trovare nuove regole che consentano maggiore solidarietà".

Io sulla riforma di Dublino per i Paesi di primo approccio "non sono chiuso a nessuna innovazione, ho un approccio pragmatico". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa congiunta con il presidente Emmanuel Macron.

