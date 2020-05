Il presidente francese Emmanuel Macron intende sostenere massicciamente la filiera dell'auto duramente colpita dalla crisi economica e sociale dovuta al coronavirus.

"La crisi sanitaria ha arrecato un colpo d'arresto massiccio e brutale alla filiera automobilistica francese. È un parte della nostra economia, sono migliaia di posti di lavoro. Il nostro sostegno verrà massicciamente amplificato", annuncia su Twitter il leader francese che oggi riceve i protagonisti della filiera dell'auto (costruttori come Psa che presto si sposerà con Fca, Renault, Toyota, ma anche sindacati e parti sociali) per fare il punto sull'impatto della crisi e i mezzi per uscirne a testa alta.

Questo pomeriggio, Macron si recherà poi in uno stabilimento Valéo a Etaples, nel nord ovest del paese, per annunciare un piano che riguarda la "sovranità industriale", ma anche la transizione verso auto più pulita e rispettosa dell'ambiente nonché la tutela della competitività di un settore che rappresenta 400'000 posti di lavoro diretti.

